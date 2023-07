Auf das Zauberwort Garantie wird schnell viel Hoffnung gelegt, sobald ein Produkt meistens elektronischer Natur den Geist aufgegeben hat. Viele wissen gar nicht, wann es sich um eine Garantie und eine Gewährleistung handelt. Mit dieser Unterscheidung fangen wir diesen Ausflug in die Welt des Verbraucherschutzes am besten an.

Wann Gewährleistung wann Garantie?

Der wichtige Unterschied zwischen den beiden Formen liegt darin, dass eine Gewährleistung gesetzlich vorgeschrieben ist. Mangelhafte Produkte könnt ihr also in gewisser Weise auf bestimmte Rechte zugreifen.

Was ist in der Gewährleistung?

Was fällt alles unter die Garantie?

WICHTIG : Lest also sorgfältig die Bedingungen durch und fragt zum Verständnis nach

Was ist der Unterschied zwischen Garantie und Gewährleistung?

Letzten Endes müsst ihr also selbst einschätzen können, wann es Sinn macht von euren Rechten der Garantie oder der Gewährleistung Gebrauch zu machen. Für eine Einschätzung könnt ihr auch bei unseren Freunden der Verbraucherzentrale vorbei schauen. Wichtig ist auch, dass euch Mängel früh auffallen: Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem Kauf werdet ihr als Verbraucher vom Gesetz in Schutz genommen.

Tritt in diesem Zeitraum ein Fehler auf, wird vermutet, dass der Fehler von Anfang an vorhanden war.