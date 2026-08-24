16-jährige Motorradfahrerin schwer verletzt

Hersbruck (dpa/lby) - Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Nürnberger Land ist eine 16 Jahre alte Motorradfahrerin schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, wurde die Jugendliche in ein Krankenhaus gebracht.

Demnach geriet am Sonntagabend ein zunächst unbekanntes Fahrzeug auf der Bundesstraße 14 bei Hersbruck auf die Gegenfahrbahn. Durch ein Ausweichmanöver kam es zum Frontalzusammenstoß der 16-Jährigen mit einem entgegenkommenden Auto. Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch unklar; zur Ermittlung wurde ein Gutachter von der Staatsanwaltschaft hinzugezogen. Die B14 war vorübergehend gesperrt.