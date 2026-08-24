Gas und Bremse verwechselt? Auto kracht in Hauswand

Bamberg (dpa/lby) - Nach der Fahrt eines Autos in ein Haus in Bamberg geht die Polizei nach ersten Ermittlungen davon aus, dass der 86 Jahre alte Fahrer Gas und Bremse verwechselt haben könnte. Diese Erkenntnis stütze sich auf die Befragung von Zeugen, sagte eine Polizeisprecherin.

Bei dem Unfall am Sonntag in der Altstadt waren zwei Insassen des Fahrzeugs schwer verletzt worden. Das Auto war laut Augenzeugen zuvor durch den Außenbereich einer Gaststätte sowie durch ein Geländer gefahren und schließlich über einen tiefer liegenden Weg frontal in die Außenwand des Gebäudes gekracht. Der Wagen blieb im Haus stecken und wurde erst am Abend von den Einsatzkräften geborgen. Es entstand ein etwa vier Quadratmeter großes Loch.

Das Gebäude sei nach ersten Erkenntnissen nicht einsturzgefährdet, sagte eine Polizeisprecherin. Das Auto sei hauptsächlich gegen ein Fenster geprallt. Statiker hatten die Bausubstanz zuvor geprüft. Auch das Technische Hilfswerk (THW) war im Einsatz. Die Ermittler schätzten den Schaden auf mehr als 100.000 Euro.