Sonne, Wolken und am Dienstag Regen – auf der Zugspitze kühl

München (dpa/lby) - Zum Start in die Woche dürfte der Himmel nicht überall durchgehend blau bleiben. In Franken soll heute zunächst viel Sonnenschein dabei sein, später ziehen aus Südwesten aber vermehrt hohe Wolkenfelder auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt. In Südbayern wird demnach ebenfalls viel Sonne erwartet, mittags könnten dort aber vorübergehend dichtere Wolkenfelder durchziehen - Regen ist nirgends angekündigt.

Die Temperaturen liegen der Prognose zufolge in Nordbayern bei 20 bis 25 Grad, in Südbayern bei 21 bis 25 Grad. In höheren Lagen bleibt es deutlich frischer: In Nordbayerns Kammlagen und auf dem Großen Arber werden rund 18 Grad erwartet, in Südbayern auf 2.000 Metern Höhe bis 19 Grad. Auf der Zugspitze ist es mit 9 Grad frisch. Dazu weht jeweils ein schwacher bis mäßiger Ostwind, der im Tagesverlauf zeitweise auffrischen soll.

Am Dienstag wieder Regen möglich

Am Dienstag sollen von Südwesten her in Nordbayern die Wolken zunehmend dichter werden. Später sind Schauer möglich. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 20 und 24 Grad, in den Kammlagen um die 16 Grad.

In Südbayern werden ebenfalls mehr Wolken erwartet. Hier und da sind Regenschauer und auch Gewitter möglich. Die Höchsttemperaturen sollen hier nach DWD-Angaben bei 21 bis 24 Grad liegen.