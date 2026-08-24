Notlandung missglückt: Kleinflugzeug überschlägt sich

Waltenhofen (dpa/lby) - Ein kleines Motorflugzeug hat sich bei einer Notlandung im Landreis Oberallgäu überschlagen. Nach Angaben der Polizei musste der 54 Jahre alte Pilot seine Maschine außerplanmäßig auf einem Feld in Waltenhofen zu Boden bringen, nachdem der Antrieb plötzlich ausgefallen war. Dabei brach das Fahrwerk ab, die Flugzeugnase bohrte sich in den Boden und die Maschine überschlug sich.

Der Pilot konnte sich selbst aus dem stark beschädigten Wrack befreien und wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, trug aber keine nennenswerten Verletzungen davon. Mitglieder seines Flugvereins bargen die stark beschädigte Maschine danach in Einzelteilen vom Feld.