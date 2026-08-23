Auto in Bamberg kracht in Haus - zwei Menschen verletzt

Bamberg (dpa/lby) - In der Bamberger Altstadt ist ein Auto in ein Haus gekracht und hat dabei die Außenwand durchbrochen. Zwei Menschen in dem Wagen wurden nach Polizeiangaben bei dem Unfall am späten Nachmittag schwer verletzt. Warum es zu dem Crash kam, ist noch unklar.

Das Technische Hilfswerk wurde zu dem Einsatz hinzugezogen. Ob das Haus einsturzgefährdet ist, war zunächst unklar, hieß es von der Polizei.

Wie Augenzeugen vor Ort einer dpa-Reporterin schilderten, fuhr der Wagen zunächst durch den Außenbereich einer Gaststätte, wo zum Unfallzeitpunkt aber glücklicherweise niemand saß. Danach habe das Auto ein Geländer durchbrochen und sei über einen tieferliegenden Weg frontal in das Haus gekracht. Der Wagen sei im Gebäude stecken geblieben. Den Einsatzkräften gelang es aber am Abend, das Fahrzeug herauszuziehen. Statiker begutachteten die Unfallstelle vor Ort.