Motorradfahrer nach Kollision über Böschung geschleudert

Ramsau bei Berchtesgaden (dpa/lby) - Ein Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto über eine Böschung geschleudert und schwer verletzt worden. Ein 90 Jahre alter Autofahrer hatte den 26-Jährigen beim Einbiegen auf die Alpenstraße in Ramsau bei Berchtesgaden (Landkreis Berchtesgadener Land) nach Polizeiangaben übersehen. Der Motorradfahrer versuchte noch auszuweichen, konnte den Zusammenstoß aber nicht verhindern.

Der 26-Jährige blieb schwer verletzt auf einem angrenzenden Feld liegen. Mehrere Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um ihn. Die Alpenstraße musste während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme für rund 45 Minuten zeitweise vollständig gesperrt werden.