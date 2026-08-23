Medien: Hertha findet neuen Linksverteidiger aus Bundesliga

Berlin (dpa) - Fußball-Zweitligist Hertha BSC steht Medienberichten zufolge kurz vor der Verpflichtung eines neuen Linksverteidigers. Wie «Bild» und Sky berichten, holen die Berliner den Dänen Mads Pedersen vom Bundesligisten FC Augsburg in die Hauptstadt. Demnach soll Pedersen am Montag den Medizincheck absolvieren. Die Ablöse soll bei einer geringen sechsstelligen Summe liegen.

Der 29-Jährige absolvierte seit 2019 120 Pflichtspiele für den FCA. Nach einigen Verletzungen kam er zuletzt aber nur noch selten lange zum Einsatz. Die Berliner, die vor der Saison zahlreiche Leistungsträger abgaben, füllen damit eine Lücke im Kader. Zuvor hatte die Hertha die Offensivspieler Oluwaseun Adewumi und Farid Alfa-Ruprecht ausgeliehen. Jetzt wird noch ein Mittelstürmer gesucht.