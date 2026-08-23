Leiche auf Parkplatz in Oberbayern entdeckt

Lenggries (dpa/lby) - Auf einem Parkplatz nahe der bayerisch-österreichischen Grenze ist ein toter Mann gefunden worden. Eine Obduktion ergab nach Polizeiangaben inzwischen keine Hinweise auf einen gewaltsamen Tod. Die Identität des Mannes ist weiterhin unklar. Sein Alter wird auf 60 bis 80 Jahre geschätzt. Experten sicherten in der Nacht zu Sonntag Spuren. Der Parkplatz wurde vorsorglich als Tatort betrachtet. Die Kriminalpolizei ermittelt weiter zu den Hintergründen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Bundesstraße 307 bei Lenggries (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) wurde im Bereich des Fundorts zeitweise gesperrt. Dabei kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.