Rot im Supercup: Diese Strafe droht Dortmunds Bensebaini

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmunds Abwehrspieler Ramy Bensebaini könnte nach der Roten Karte im Franz-Beckenbauer-Supercup gegen den FC Bayern München für den DFB-Pokal gesperrt werden. Der Algerier war in der Nachspielzeit des Duells gegen den FC Bayern München im Mittelfeld überhart gegen Ismael Saibari eingestiegen und von Schiedsrichter Daniel Schlager mit glatt Rot vom Platz gestellt worden. «Ich fand jetzt die Rote Karte sehr hart für ihn», sagte Dortmunds Sportdirektor Ole Book nach dem Spiel.

Zuletzt war ein Spieler im Franz-Beckenbauer-Supercup vor der Saison 2024/25 mit einer Roten Karte vom Platz gestellt worden. Im Duell zwischen Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart sah der Werkself-Stürmer Martin Terrier damals nach seinem Einsteigen gegen Stuttgarts Ermedin Demirovic die Rote Karte. Der Franzose war daraufhin für zwei Spiele im DFB-Pokal gesperrt worden.

Borussia Dortmund tritt wegen des Supercups erst Anfang September in der ersten Pokalrunde an. Im Hamburger Volksparkstadion treffen die Schwarz-Gelben auf den Oberligisten Hamburg-Eimsbütteler-Ballspiel-Club.