Reaktionen des FC Bayern zur Wahl der «Fußballer des Jahres»

München (dpa/lby) -

Herbert Hainer (Präsident): «Bayerische Doppel-Spitze: Nie zuvor kamen sowohl der Fußballer als auch die Fußballerin des Jahres vom gleichen Verein. Glückwunsch an Harry Kane und Giulia Gwinn sowie an unseren Trainer Vincent Kompany. Wenn Frauen- und Männerfußball gemeinsam Geschichte schreiben, dann ist das FC Bayern - und das mit Ausrufezeichen. Wir sind stolz auf dieses Ergebnis.»

Jan-Christian Dreesen (Vorstandsvorsitzender): «Schon bei der Verleihung des Goldenen Schuhs als Europas bester Torschütze hat sich gezeigt: Bei den großen individuellen Auszeichnungen kommt man in diesem Jahr an Harry Kane nicht vorbei - denn er hat auf jeder Bühne geglänzt. Herzlichen Glückwunsch Harry nun also auch zur Wahl zu Deutschlands Fußballer des Jahres! Der erste Engländer überhaupt, der erste Bayern-Spieler wieder seit fünf Jahren, ein weiterer Meilenstein in einer herausragenden Karriere. Gratulation zudem an Vincent Kompany und Giulia Gwinn. Kane, Kompany, Gwinn: drei Auszeichnungen - eine FC-Bayern-DNA. Dieser historische Dreifach-Erfolg wird durch unsere weiteren Top-Ten-Platzierungen hervorragend komplettiert, wir sind sehr stolz auf unsere Teams.»

Max Eberl (Sportvorstand): «Zu Harry Kane gehen einem langsam die Superlative aus - aber da fehlen mir gerne mal die Worte. Er wurde bereits Englands Fußballer des Jahres, nun ist er es auch in Deutschland, das zeigt: Wo Harry Kane ist, ist der Erfolg. Wir sind außerdem stolz auf Vincent Kompany, Giulia Gwinn und die vielen weiteren Spielerinnen und Spieler des FC Bayern, die unter die besten 10 kamen - sie alle stehen für außergewöhnliche Teamleistungen, bei den Männern und Frauen des FC Bayern. Die Auszeichnungen werden Einzelnen ausgesprochen - möglich werden sie durch alle.»

Bianca Rech (Direktorin Frauenfußball): «Der FC Bayern kann stolz auf Persönlichkeiten wie Giulia Gwinn sein, die stellvertretend für die Leistungen und Erfolge unserer Mannschaften stehen - in der zurückliegenden Saison hätten auch andere in unserem Kader die Wahl verdient gehabt, etwa die Zweitplatzierte Klara Bühl. Individuelle Auszeichnungen im Fußball gelten dem ganzen Team, sie drücken aus, wie die gemeinsame Arbeit Früchte trägt - in attraktivem Fußball, Top-Leistungen sowie Titeln. Wir freuen uns auch über Pernille Harder, Linda Dallmann und Franziska Kett, die ebenfalls unter die besten Zehn gewählt wurden. Jede Trophäe ist immer ein Auftrag für die kommende Saison, nicht nachzulassen und genau so weiterzumachen. Herzlichen Glückwunsch auch an Harry Kane und Vincent Kompany!»