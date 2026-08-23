Aggressiver Fahrer versucht Anhaltertrick – Führerschein weg

Bindlach (dpa/lby) - Ein betrunkener Autofahrer hat sich in Oberfranken nach einem Unfall erfolglos als Anhalter versucht, um der Polizei zu entkommen. Als zivile Polizisten den 31-Jährigen kontrollierten, hatte er einen Schlüssel genau zu dem Wagen dabei, der zuvor in einen Unfall auf der Autobahn 9 zwischen den Anschlussstellen Bindlacher Berg und Bayreuth-Nord verwickelt gewesen sein soll.

Dem Mann wurde Blut abgenommen, sein Führerschein sichergestellt. Ob er tatsächlich am Steuer des Unfallwagens saß, der seine Fahrt nach der Kollision fortgesetzt hatte, wird nun ermittelt. Bei dem Auffahrunfall wurde niemand verletzt. Das hochmotorisierte Fahrzeug war bereits vor dem Unfall am Samstag durch eine aggressive Fahrweise aufgefallen.