Bedrohung mit Messer? Polizei nimmt Verdächtigen fest

München (dpa/lby) - Weil er im Verdacht steht, in der Münchner Altstadt mehrere Passantinnen und Passanten mit einem Messer bedroht zu haben, ist ein 48-Jähriger von der Polizei festgenommen worden. Ein Zeuge hatte die Polizei nachts alarmiert, wie diese mitteilte. Der Mann soll demnach am Sendlinger-Tor-Platz mehrere Menschen mit einem Messer bedroht und Stichbewegungen in ihre Richtung gemacht haben.

Mehrere Streifen rückten demnach aus und trafen den Mann noch vor Ort an. Die Polizei brachte ihn mit gezogenen Schusswaffen zu Boden. Ein Messer fanden sie bei dem 48-Jährigen nicht. Verletzt wurde niemand.

Der Mann wurde wegen der mutmaßlichen Bedrohung angezeigt und musste eine Sicherheitsleistung im dreistelligen Bereich zahlen. Weil er sich den Angaben nach aggressiv verhielt, kam er bis zum Morgen in Gewahrsam. Die weiteren Ermittlungen hat die Münchner Kriminalpolizei übernommen.