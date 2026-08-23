Mann verfolgt Passanten in Kempten mit Messer

Kempten (dpa/lby) - Ein alkoholisierter Mann hat in Kempten (Allgäu) zwei Passanten mit einem Messer bedroht und verfolgt. Wie die Polizei mitteilte, hantierte der 21-Jährige mit einem Einhandmesser auf offener Straße. Als ihn zwei Passanten darauf ansprachen, verfolgte er sie mit der Waffe. Er hielt dabei laut Polizei stets einen Abstand von etwa zehn Metern. Zu Stichbewegungen oder direkten Angriffen kam es demnach nicht, das Messer habe der Mann lediglich in Richtung der Passanten gehalten.

Nach kurzer Zeit entfernte sich der Mann, die Polizei fahndete nach ihm und konnte ihn schließlich stellen. Er habe das Messer freiwillig abgelegt. Der den Angaben der Polizei zufolge stark alkoholisierte Mann wurde in einer Behandlungseinrichtung untergebracht, das Messer stellten die Beamtinnen und Beamten sicher.