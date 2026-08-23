Würzburger Kickers hoffen auf Sensation gegen Köln

Würzburg (dpa) - Den Hype um Jungstürmer Said El Mala beim 1. FC Köln haben die Würzburger Kickers selbstverständlich mitbekommen. Vor dem Erstrundenspiel der Unterfranken im DFB-Pokal am Montag (18.00 Uhr/RTL und Sky) gegen den Fußball-Erstligisten will Trainer Michael Schiele aber einer One-Man-Show nicht zu viel Bedeutung beimessen.

El Mala sei natürlich «ein Unterschiedspieler. Er ist riesig gehyped, hat brutale Qualität und eine brutale Dynamik. Den kannst du nicht alleine stoppen, den musst du im Team stoppen», sagte der Trainer des Aufsteigers in die 3. Liga, der mit vier Punkten aus zwei Spielen bestens gestartet ist.

Köln wollte mindestens 50 Millionen Euro für El Mala

In der vergangenen Saison hatte der deutsche Junioren-Nationalspieler in 34 Ligaspielen für den FC 13 Tore erzielt und damit erheblichen Anteil am Klassenerhalt. Borussia Dortmund hatte großes Interesse an einer Verpflichtung des 19-Jährigen, stieg dann aber aus dem Poker aus. Die Kölner sollen mindestens 50 Millionen Euro Ablöse gefordert haben.

Die Fans in der mit 12.100 Zuschauern ausverkauften Akon Arena freuen sich nicht zuletzt auch auf El Mala. Trainer Schiele wiederum blickt gespannt einem Spiel entgegen, «in dem man als Underdog sehr viel erreichen kann», wie ihn die «Main-Post» zitierte. Er hofft auf «Matchglück» und einen günstigen Spielverlauf, «um nicht nur lange Paroli zu bieten, sondern vielleicht die Sensation» schaffen zu können.