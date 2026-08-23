Mal wieder nicht zu stoppen? Bayern zeigen starke Frühform

Dortmund (dpa) - Viel besser hätte das erste Pflichtspiel für Nathaniel Brown im Trikot des FC Bayern München nicht laufen können. Der erste Titel, das erste Tor - und all das vor den Augen des neuen Bundestrainers Jürgen Klopp. Der 23-Jährige hatte nach dem 2:1-Erfolg im Franz-Beckenbauer-Supercup gegen Borussia Dortmund gleich mehrfach Grund zur Freude. «Das fühlt sich gut an. Ich freue mich sehr», sagte Bayerns 50-Millionen-Euro-Zugang nach dem ersten Titelgewinn der neuen Fußball-Saison. «Wir wollen so weitermachen - und Titel holen.»

Eine Woche vor dem Beginn der neuen Bundesliga-Spielzeit zeigten sich die Bayern zum Auftakt der dritten Saison unter Vincent Kompany, der am Sonntag zum Trainer des Jahres in Deutschland gewählt wurde, in beeindruckender Frühform. Die WM-Fahrer Harry Kane, Michael Olise und Luis Díaz knüpften trotz der langen Vorsaison nahtlos an ihre Leistungen aus der vergangenen Double-Saison an und zeigten sich bei einer intensiven Partie mit hohem Tempo in Dortmund topfit.

«Die Jungs gehen mit Privattrainern in den Urlaub und haben ein Fitnessprogramm. Das war früher nicht so», erklärte Kompany das Auftreten seiner Spieler nach der langen Vorsaison mit einem Schmunzeln. «In meiner Zeit bist du immer mit vier, fünf Kilo zu viel aus dem Urlaub zurückgekommen.»

Kane, der am Tag nach dem Erfolg im Supercup zum Fußballer des Jahres in Deutschland gewählt wurde, bewegte sich im Aufeinandertreffen mit den Rivalen aus Dortmund wie schon in der Vorsaison in seiner freien Position über den ganzen Platz. Olise legte das erste Tor auf und erzielte den zweiten Münchener Treffer selbst. Der quirlige Díaz setzte die Dortmunder Außenverteidiger stets unter Druck. Neben den angestammten Kräften zeigte aber auch Neuzugang Brown, dass er durch seine Flexibilität in der kommenden Saison eine echte Bereicherung für den deutschen Rekordmeister sein kann.

Sonderlob für Brown

Durch den Ausfall von Nationalspieler Jamal Musiala, der infolge seiner Erkrankung nach seinen jüngsten Zusammenbrüchen in zwei Testspielen nicht zum Bayern-Kader zählte, war Brown in Dortmund in ungewohnter Rolle aufgelaufen. Statt in seiner angestammten Position als Linksverteidiger glänzte der 23-Jährige in Musialas Zehner-Rolle. «Er ist ein unfassbar schlauer Spieler. Er bewegt sich gut zwischen den Räumen und er schießt Tore», sagte Bayern-Trainer Kompany über den Neuzugang nach dem Spiel.

Sonderlob für Brown gab es auch von DFB-Kapitän Joshua Kimmich, der nach dem Abpfiff direkt Parallelen zu einem ehemaligen Mitspieler zog. «Vom Profil kann er die gleichen Positionen spielen wie Raphaël Guerreiro. Also der kann links hinten, rechts hinten, kann in dieser Zehner-Position, kann aber auch auf Außen spielen», sagte Kimmich. Der Portugiese Guerreiro hatte den FC Bayern im Sommer nach drei Jahren verlassen.

Und die anderen deutschen Nationalspieler? Vor den Augen des neuen Bundestrainers Klopp präsentierten sich auch Kimmich, Jonathan Tah und Aleksandar Pavlović in verheißungsvoller Frühform. Sie zeigten nach dem enttäuschenden Ausscheiden im Sechzehntelfinale der WM, wie sie in einem eingespielten Ensemble und System funktionieren. «Wir haben schon einmal gesprochen, das war gut, das war lustig», sagte Kimmich zum ersten Kontakt mit Klopp.

Bundesliga-Auftakt gegen den VfB

Der Auftritt des deutschen Rekordmeisters beim Rivalen aus Dortmund bietet viele Argumente, dass die Machtverhältnisse in der kommenden Saison an der Tabellenspitze der Bundesliga zum wiederholten Male eindeutig verteilt sind. Zum ersten Aufeinandertreffen mit einem Spitzenteam kommt es für die Double-Sieger aus München dann direkt am ersten Spieltag am kommenden Freitag (20.30 Uhr/Sky und Sat.1).

Mit dem VfB Stuttgart empfängt der FC Bayern den Finalgegner aus der vergangenen Pokalsaison in der heimischen Allianz-Arena. «Wir müssen auf der Hut sein. In allen Spielen gegen den VfB war es bis zur 60. Minute immer sehr knapp», sagte Kimmich nach dem Super-Cup mit Blick auf das Duell mit den Schwaben. «Wir haben jetzt schon ein paar Mal gegen VfB gespielt. Die haben schon immer versucht, sich gegen uns etwas einfallen zu lassen.»