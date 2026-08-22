Eberl zum neuen Kane-Vertrag: «Gespräche haben angefangen»

Dortmund (dpa) - Der FC Bayern München und Bundesliga-Torschützenkönig Harry Kane haben die erste Etappe zu der von beiden Seiten angestrebten Vertragsverlängerung absolviert. «Die Gespräche haben angefangen. Jetzt gucken wir, dass wir es hinkriegen», sagte Sportvorstand Max Eberl bei Sat.1 unmittelbar vor dem Finale um den Franz-Beckenbauer-Supercup zwischen Borussia Dortmund und dem Double-Gewinner aus München.

«Sowohl Harry als auch wir haben uns ganz klar positioniert. Wir wollen gerne verlängern», äußerte Eberl. Bei der Auszeichnung mit dem «Goldenen Schuh» für den besten Torschützen Europas vor wenigen Tagen in München hatte der erst vor einer Woche aus dem WM-Urlaub zurückgekehrte Kane bereits die zeitnahe Aufnahme von Verhandlungen angekündigt.

«Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um Gespräche aufzunehmen, wir haben nur noch ein Jahr Zeit», sagte Kane. Sein aktueller Kontrakt endet nach dieser Saison. Der Kapitän der englischen Fußball-Nationalmannschaft war vor drei Jahren für rund 100 Millionen Euro Ablöse von Tottenham Hotspur zum Rekordmeister gewechselt. Er schießt seitdem Tore am Fließband und gewinnt in München spät in seiner Karriere auch die ersehnten Titel.

Neuer Eberl-Vertrag am Dienstag? «Schauen wir mal»

Bei Eberl selbst könnte es schneller gehen. Auf der Aufsichtsratssitzung in der kommenden Woche kann der 52-Jährige damit rechnen, dass das Gremium um Präsident Herbert Hainer sowie die früheren Bosse Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge die weitere Zusammenarbeit mit ihm und auch Vorstandschef Jan-Christian Dreesen absegnen wird. Beide Verträge enden Mitte 2027.

«Es wäre meine erste Verlängerung beim FC Bayern. Ich habe immer gesagt, dass ich meinen Job machen möchte, dass ich einen guten Job machen möchte. Und dann, wenn man zufrieden ist, wird man auf mich zukommen. Jetzt schauen wir mal, was am Dienstag passiert», sagte Eberl bei Sky.

Musialas Erkrankung noch kein Thema bei Verlängerung 2025

Bei Nationalspieler Jamal Musiala, der nach seinen Zusammenbrüchen beim Supercup fehlte und schon länger an einer neurologischen Dysfunktion erkrankt ist, nannte Eberl auch einen weiteren Fakt. Bei der Vertragsverlängerung mit dem Offensivspieler (bis 2030) im Februar 2025 sei die Erkrankung noch kein Thema gewesen. «Nein», sagte Eberl auf eine entsprechende Frage.