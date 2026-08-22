Biker nach missglücktem Überholmanöver in Lebensgefahr

Kronach (dpa) - Nach einem missglückten Überholmanöver schwebt ein Motorradfahrer in Kronach in Lebensgefahr. Wie die Polizei mitteilte, wollte der 50-Jährige am frühen Abend in der Stadt eine Autokolonne überholen, weil es ihm offensichtlich zu langsam voranging. Die erste Autofahrerin in der Kolonne wollte aber nach links abbiegen und habe den von hinten mit hoher Geschwindigkeit kommenden Motorradfahrer übersehen, teilte die Polizei mit.

Es kam zum Crash, der 50-jährige Biker flog durch die Luft und krachte erst gegen einen Pkw und dann gegen einen Stromkasten. Der Mann habe bei dem Unfall lebensbedrohliche Verletzungen erlitten und sei ins Klinikum nach Kulmbach gekommen, hieß es von der Polizei. Die Autofahrerin kam mit einem Schock davon. Die Bundesstraße 85 war nach dem Unfall für etwa drei Stunden gesperrt.