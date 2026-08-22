Mann soll Bekannten mit Armbrust und Axt bedroht haben

Bayreuth (dpa/lby) - Ein 49-Jähriger soll einen Bekannten in einer Wohnung in Bayreuth festgehalten und mit einer Armbrust und einer Axt bedroht haben. Nach einem Notruf wegen der Bedrohungslage rückten zahlreiche Polizeistreifen und eine Spezialeinheit zu dem Mehrfamilienhaus in der Innenstadt aus, wie die Polizei mitteilte.

Spezialkräfte nahmen den 49-Jährigen schließlich in seiner Wohnung vorläufig fest. Dabei wurde der Mann leicht verletzt. Der 55 Jahre alte Bekannte blieb unverletzt. Der Hintergrund der Tat ist bislang unklar. Gegen den Tatverdächtigen wird wegen Freiheitsberaubung und Bedrohung ermittelt.