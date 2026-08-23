Großeinsatz wegen Spielzeugpistolen – Würzburg in Aufregung

Würzburg (dpa/lby) - Zwei Männer mit echt aussehenden Spielzeugpistolen haben in Würzburg Passanten, Anwohner und Gewerbetreibende verschreckt und einen großen Polizeieinsatz ausgelöst. Kurz nach der Alarmierung der Beamten war eine Vielzahl an Polizisten vor Ort und sicherte die Umgebung. Dabei stellte sich rasch heraus, dass bei dem Vorfall am Donnerstag keine Gefahr bestand, wie die Polizei mitteilte. Gegen die 66 und 34 Jahre alten Männer wurden Strafverfahren wegen Störung des öffentlichen Friedens und des Führens von Anscheinswaffen eingeleitet.

Am Dienstag hatte die Polizei in München einen 14-Jährigen angeschossen, der mit einer Softair-Waffe im Stadtteil Schwabing unterwegs war. Bundesweit kommt es immer wieder zu Polizeieinsätzen, weil Menschen mit täuschend echt aussehenden Spielzeugwaffen hantieren.