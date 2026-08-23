Wechsel von Goretzka zu Aston Villa angeblich perfekt

Birmingham (dpa) - Der Wechsel von Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka zu Aston Villa ist angeblich so gut wie perfekt. Wie der TV-Sender Sky berichtet, sind letzte Details geklärt. Die medizinische Untersuchung des Mittelfeldspielers soll zeitnah erfolgen. Goretzka (31), dessen Vertrag beim FC Bayern München in diesem Sommer ausgelaufen war, soll einen Zwei- oder Dreijahresvertrag beim Premier-League-Verein in England bekommen. Eine offizielle Mitteilung lag zunächst nicht vor.

Goretzka war im Sommer 2018 vom FC Schalke 04 nach München gewechselt. Mit den Bayern gewann er 2020 das Triple. Einen neuen Vertrag bekam er in München nun nicht mehr, weshalb er ablösefrei ist. «Ich möchte schon noch mal richtig kompetitiven Fußball im Ausland spielen», ließ Goretzka noch im März wissen. Das könnte er künftig beim Europa-League-Sieger.