Missglücktes Überholmanöver - Biker außer Lebensgefahr

Kronach (dpa/lby) - Nach einem schweren Motorradunfall im Zuge eines missglückten Überholmanövers in Kronach schwebt der 50 Jahre alte Fahrer nicht mehr in Lebensgefahr. Das teilte ein Polizeisprecher auf Nachfrage der Nachrichtenagentur dpa mit. Der Mann hatte bei dem Unfall zunächst lebensbedrohliche Verletzungen erlitten.

Der 50-Jährige wollte nach Polizeiangaben am frühen Samstagabend in der Stadt in Oberfranken eine Autokolonne überholen, weil es ihm offensichtlich zu langsam voranging. Die erste Autofahrerin in der Kolonne wollte demnach aber nach links abbiegen und übersah den von hinten mit hoher Geschwindigkeit kommenden Motorradfahrer.

Es kam zum Zusammenstoß, der 50-Jährige flog durch die Luft und krachte erst gegen ein Auto und dann gegen einen Stromkasten. Die Autofahrerin kam mit einem Schock davon. Die Bundesstraße 85 war nach dem Unfall für etwa drei Stunden gesperrt worden.