Motorradfahrer stürzt bei Stuntversuch

Leutkirch im Allgäu (dpa) - Bei einem Stuntversuch mit seinem Motorrad ist ein Mann gestürzt und hat sich schwere Verletzungen zugezogen. Der 24-Jährige beschleunigte seine Maschine laut Polizei am Samstag in Leutkirch im Allgäu (Kreis Ravensburg) stark und versuchte, einen sogenannten «Wheelie» zu machen. Bei einem solchen Fahrmanöver fährt das Motorrad lediglich auf dem Hinterrad, während das Vorderrad in der Luft ist.

Der 24-Jährige verlor dabei die Kontrolle über seine Maschine und stürzte. Den Angaben zufolge trug der Motorradfahrer keine Schutzkleidung und erlitt großflächige Schürfwunden sowie Prellungen. Sanitäter brachten den 24-Jährigen in ein Krankenhaus.