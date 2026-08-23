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Nach Kollision mit Motorradkoffer: Mann stirbt auf A81
Der Motorradfahrer ist auf der Autobahn 81 unterwegs in Richtung Würzburg. Ein Kofferanbau trifft ihn. Er verliert die Kontrolle und stürzt gegen eine Leitplanke.
Möckmühl (dpa) - Ein 53-jähriger Motorradfahrer ist auf der A81 bei Möckmühl (Landkreis Heilbronn) mit einem Kofferanbau kollidiert und tödlich verunglückt. Nach Polizeiangaben war die Autobahn während der Unfallaufnahme am Mittag in Fahrtrichtung Würzburg voll gesperrt.
Der Mann sei mit seinem Motorrad in Richtung Würzburg unterwegs gewesen, als ein vorausfahrender Motorradfahrer aus bislang unbekannter Ursache seinen Kofferanbau verlor. Der 53-Jährige kollidierte mit dem Motorradkoffer, verlor die Kontrolle über seine Maschine und stürzte gegen die Leitplanke. Er starb noch an der Unfallstelle, hieß es.