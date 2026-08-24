Würzburger Kickers empfangen im DFB-Pokal 1. FC Köln

Würzburg (dpa/lby) - Als vorletzter bayerischer Verein greifen die Würzburger Kickers in den DFB-Pokal ein. Der Aufsteiger in die 3. Fußball-Liga empfängt am Montag (18.00 Uhr/RTL und Sky) den Erstligisten 1. FC Köln um Jungstürmer Said El Mala. Die Mannschaft von Trainer Michael Schiele, die mit vier Punkten aus zwei Spielen bestens gestartet ist, hofft gegen den Traditionsverein aus dem Rheinland auf die Sensation.

Als letzter bayerischer Verein bestreitet dann der FC Bayern München seine Auftaktpartie im DFB-Pokal. Wegen des Auftritts im Supercup (2:1 gegen Borussia Dortmund) treten die Münchner beim Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück erst am 2. September an.