17-Jähriger flieht mit gestohlenem Auto vor Polizei

Marquartstein (dpa/lby) - Mit einem gestohlenen Auto und ohne Führerschein ist ein Jugendlicher in Marquartstein (Landkreis Traunstein) vor der Polizei geflüchtet. Der 17-Jährige habe am Samstagabend die Anhaltesignale eines Polizeiautos ignoriert und sei mit hohem Tempo davongefahren, teilte die Polizei mit. Während der Flucht sei das Auto über einen Gehweg gefahren und an verschiedenen Engstellen mit Gegenständen zusammengestoßen. Schließlich kollidierte es mit einer Straßenlaterne und dem Streifenwagen. Die Beamten nahmen den Jugendlichen fest.

Später stellte sich den Angaben nach heraus, dass der Kleinwagen zwei Tage zuvor in Traunstein gestohlen worden war. Der 17-Jährige müsse sich nun wegen mehrerer Delikte, darunter Diebstahl und Fahren ohne Fahrerlaubnis, verantworten, hieß es. Des Weiteren bestand der Verdacht, dass der Mann unter Einfluss von Betäubungsmitteln war. Die Ermittlungen hierzu dauern an.