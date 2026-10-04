Polizist rettet in seiner Freizeit Frau vor Angriff

Fürth (dpa/lby) - In seiner Freizeit hat ein Polizist im mittelfränkischen Fürth eine 29-jährige Frau vor einem Angreifer gerettet. Der 25-jährige Beamte war nach Angaben der Polizei auf dem Heimweg, als er auf die Schreie der Frau aufmerksam wurde. Der 32-jährige Tatverdächtige soll die Frau in einen Hauseingang verfolgt, zu Boden gebracht und geschlagen haben.

Der Polizist griff umgehend ein und fixierte ihn am Boden, bis alarmierte Streifenteams eintrafen. Die 29-Jährige erlitt bei dem Vorfall laut Polizei leichte Verletzungen. Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich bei dem Angreifer offenbar um ihren Ex-Partner, gegen den nun wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt wird.