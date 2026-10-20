18 Jahre altes Trio nach Gewalt-Serie in U-Haft

Immenstadt (dpa/lby) - Nach mehreren Angriffen unter anderem mit einer Schreckschusswaffe sitzen drei 18-Jährige aus dem Allgäu in Untersuchungshaft. Das Trio habe in Immenstadt (Landkreis Oberallgäu) zunächst einen 19-Jährigen bei einer Aussprache krankenhausreif geprügelt und den Angriff gefilmt, teilte die Polizei mit. Die Aufnahmen hätten die jungen Männer dann einem 16-Jährigen und einer 17-Jährigen gezeigt und mit dem Angriff geprahlt.

Dabei hätten die Gewalttäter dann aber bemerkt, dass sie nun zwei Zeugen der Attacke hatten. Um die beiden Jugendlichen einzuschüchtern, habe einer der Verdächtigen mit einer Schreckschusspistole auf den Kopf des 16-Jährigen eingeschlagen, dem dadurch das Ohrläppchen einriss. Am selben Abend schlugen zwei jungen Männer noch einmal auf die Opfer ein. Die 17-Jährige erlitt laut Polizei eine Platzwunde, der 16-Jährige verlor zusätzlich einen Zahn.

Noch in der folgenden Nacht nahmen Polizisten die drei 18-Jährigen fest. Die Beamten rechnen das Trio dem Drogenmilieu zu, zwei von ihnen sind als Intensivtäter eingestuft. Inzwischen sitzen sie laut Polizei in drei verschiedenen Gefängnissen.

Die Ermittlungen laufen weiter. Unter anderem gehen die Beamten der Frage nach, ob zwei Luftdruckwaffen in Form von Maschinenpistolen den 18-Jährigen gehören könnten.