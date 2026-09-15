1860 München spielt unentschieden bei Greuther Fürth II

München (dpa/lby) - Nach dem ersten Heimsieg hat der TSV 1860 München in der Fußball-Regionalliga auswärts in Franken nicht nachlegen können. Die «Löwen» kamen bei der SpVgg Greuther Fürth II nur zu einem 1:1 (1:0). Michael Eberwein hatte die Gäste schon in der 7. Minute in Führung gebracht. Weil die Mannschaft von Coach Alper Kayabunar dann trotz Überlegenheit weitere Tore verpasste, konnte Fürth durch Jakob Engel per Foulelfmeter ausgleichen (65.).

In der Schlussphase drängten die Sechziger dann auf den Siegtreffer, der von den Fürther Profis ausgeliehene Torwart Silas Prüfrock zeigte gegen Ex-Bundesliga-Stürmer Florian Niederlechner aber eine Glanzparade (79.). «Wir haben in der ersten Halbzeit ein richtig gutes Spiel gemacht», sagte Kayabunar im BR. Eberwein nannte den Ausgang «schon ein bisschen enttäuschend».

Trainer: «Zu viele Unentschieden»

Die Münchner bleiben nach dem Zwangsabstieg in der Meisterschaft zwar weiter als einziges Team neben Tabellenführer Buchbach ungeschlagen, stehen aber inzwischen schon bei fünf Unentschieden und drei Siegen. «Klar ärgert mich das sehr, in allen Spielen war der Sieg möglich», sagte der Coach. Der TSV verpasste es, näher zur Spitzengruppe der Liga aufzuschließen. «Es tut natürlich weh. Wir müssen klar sagen, dass es zu viele Unentschieden sind.»