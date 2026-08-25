60-Jähriger stirbt nach Unfall in Schwaben

Oy-Mittelberg (dpa/lby) - Bei einem Verkehrsunfall nahe Oy-Mittelberg im Landkreis Oberallgäu ist ein 60-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war der Mann am Dienstagmorgen allein mit seinem Wagen auf der Kreisstraße OA 34 unterwegs, als er zwischen Unterschwarzenberg und Hinterschwarzenberg aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam.

Das Auto prallte demnach gegen einen Baum, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Anschließend fing der Wagen Feuer und brannte vollständig aus. Der 60-Jährige erlag noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte seinen schweren Verletzungen.

Feuerwehrkräfte löschten den Fahrzeugbrand und sicherten die Unfallstelle ab. Die Kreisstraße blieb für die Unfallaufnahme, die Bergung des Autos und die Reinigung der Fahrbahn rund fünf Stunden vollständig gesperrt.