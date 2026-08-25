Polizisten beim Dienstsport stoppen Ladendieb

Bayreuth (dpa/lby) - Zwei Bundespolizisten beim Dienstsport haben in der Bayreuther Fußgängerzone geholfen, einen mutmaßlichen Ladendieb festzuhalten. Der Jugendliche hatte sich nach Angaben der Polizei gegen zwei Ladendetektive gewehrt und beide leicht verletzt. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen räuberischen Diebstahls und Körperverletzung ermittelt.

Die Ladendetektive wollten den Jugendlichen festhalten. Er soll zuvor in einem Kaufhaus mehrere Waren gestohlen haben. Als er zu flüchten versuchte und die Detektive ihn festhielten, habe er um sich geschlagen. Die Auseinandersetzung verlagerte sich schließlich auf den Boden.

Polizisten unterstützen Ladendetektive

In diesem Moment kamen den Angaben zufolge die beiden Bundespolizisten vorbei, die gerade Dienstsport machten. Sie unterstützten die Detektive bis zum Eintreffen einer Streife der Polizei.

Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich laut Polizei heraus, dass der Jugendliche auch in einem nahe gelegenen Supermarkt gestohlen haben soll. Bei einer anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Beamten demnach zahlreiche Gegenstände, bei denen es sich um Beute aus weiteren Diebstählen handeln soll. Der Gesamtschaden müsse noch ermittelt werden, liege aber bei mehreren Hundert Euro.

Noch während die Polizei den Vorfall aufnahm, meldete sich den Angaben zufolge ein 15-Jähriger aus Bayreuth auf der Dienststelle. Er habe eingeräumt, an einem der Ladendiebstähle beteiligt gewesen zu sein. Gegen ihn werde ebenfalls wegen Diebstahls ermittelt.