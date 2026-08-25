Tödlicher Autounfall: Mutter stirbt, Tochter schwer verletzt

Haunsheim (dpa/lby) - Bei einem Unfall im Landkreis Dillingen an der Donau ist eine Autofahrerin ums Leben gekommen und ihre sechsjährige Tochter schwer verletzt worden. Der Wagen kam auf der Staatsstraße 2025 zwischen Haunsheim und Lauingen nahe Veitriedhausen aus bislang ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab, wie die Polizei mitteilte.

Das Auto kollidierte zunächst mit einem kleineren Baum im Grünstreifen, der durch den Aufprall abgerissen wurde. Anschließend schleuderte der Wagen in eine Baumgruppe und prallte frontal gegen einen massiven Baum.

Die 31-jährige Fahrerin wurde in dem Fahrzeug eingeklemmt und von Einsatzkräften befreit. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen starb sie noch an der Unfallstelle. Ihre sechsjährige Tochter wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. Später wurde auch der Kriseninterventionsdienst hinzugezogen.