Bahn-Baustelle zwischen München und Buchloe

München (dpa/lby) - Die Deutsche Bahn (DB) verbessert ihr Streckennetz und führt Baumaßnahmen zwischen München und Buchloe durch. Bereits seit Februar gilt auf der Strecke wegen mehrerer Langsamfahrstellen ein geänderter Fahrplan. Jetzt müssen sich Fahrgäste auf weitere Änderungen einstellen. Details erfahren Kunden bei der DB, etwa in der App.

Nach einer Weichenerneuerung im Bahnhof Geltendorf im Februar und März folgt nach DB-Angaben vom 26. August (4.00 Uhr) bis zum 5. September (4.00 Uhr) der nächste Bauabschnitt. Das bedeutet in diesem Zeitraum Fahrplanänderungen mit Ersatzverkehr mit Bussen bei der S-Bahnlinie S4 sowie im Regional- und Fernverkehr aus und in Richtung Buchloe.

Zwischen Fürstenfeldbruck und Kaufering ist die Strecke nur eingeschränkt nutzbar, da im Bereich Kaufering Gleise erneuert und in Fürstenfeldbruck drei Weichen ausgetauscht werden. Bei der Gelegenheit werden zudem zwei neue Eisenbahnüberführungen in Geltendorf und Epfenhausen fertiggestellt.

S-Bahn-Verkehr

Zwischen Puchheim und Buchenau ersetzen Busse die Fahrten der Linie S4. Zusätzlich ist tagsüber stündlich ein ergänzender Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Buchenau, Fürstenfeldbruck und Germering-Unterpfaffenhofen eingesetzt. Die S-Bahn München setzt während der Bauarbeiten tagsüber Mitarbeiter in Puchheim ein, die Fahrgästen weiterhelfen.

Regional- und Fernverkehr

Zwischen München Hauptbahnhof und Buchloe müssen die Kunden auf Busse umsteigen. Im Halbstundentakt ersetzen sie Fahrten der RE 70/RE 76 (DB Regio) und RE 72/RE 96 (Arverio) aus Lindau/Memmingen. In Buchloe besteht Anschluss an die Züge der genannten Linien nach Lindau über Kempten bzw. Memmingen. Zwischen Buchloe und Kaufering ist halbstündlich ein Pendelzug der Bayerischen Regiobahn (BRB) unterwegs. BRB-Züge aus Füssen kommend (RB 68) fahren ohne Umstieg nach Augsburg durch. Fahrgäste mit Ziel München können in Buchloe in den Ersatzverkehr von Arverio und DB umsteigen.

Die Züge der ECE-Linie 88 (München - Lindau - Zürich) verkehren nur auf dem Abschnitt Lindau-Reutin und Zürich. Zwischen München ZOB (Hackerbrücke) und Lindau-Reutin wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.