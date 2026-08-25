Polizei durchsucht Wohnungen nach Telefonbetrug

Moosburg/Altfraunhofen (dpa/lby) - Nach einem Telefonbetrug an einer Seniorin haben Ermittler mehrere Wohnungen im Raum Moosburg an der Isar durchsucht und zwei Mobiltelefone sichergestellt. Gegen drei 16-, 18- und 19-Jährige sowie weitere bislang unbekannte Verdächtige werde wegen des Verdachts des gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs ermittelt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Ausgangspunkt ist den Angaben zufolge ein Betrugsfall von Anfang März 2026 in Altfraunhofen im niederbayerischen Landkreis Landshut. Eine Seniorin hatte nach einem Anruf von Betrügern mehr als 10.000 Euro in zwei Briefumschlägen nahe ihrer Wohnung zur Abholung bereitgelegt. Bei einer weiteren Tat übergab sie zudem ihre EC-Karte samt PIN. Anschließend seien mehrere Tausend Euro von ihrem Konto abgehoben worden.

Nach intensiven Ermittlungen identifizierten Polizei und Staatsanwaltschaft die drei jungen Verdächtigen als mutmaßliche Abholer. Nun soll geklärt werden, ob sie auch bei weiteren Telefonbetrügereien als Abholer eingesetzt wurden. Dabei prüfen die Ermittler unter anderem Fälle im Raum Erding sowie in Dessau. Die Auswertung der sichergestellten Mobiltelefone soll dazu weitere Erkenntnisse liefern.