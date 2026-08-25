Pistole in Innenstadt sorgt für Polizeieinsatz

Memmingen (dpa) - Ein alkoholisierter Mann hat in der Memminger Innenstadt mit einer Pistole hantiert und damit einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Mehrere Streifen rückten aus, wie die Polizei mitteilte.

Ein Zeuge hatte den Vorfall über den Notruf gemeldet. Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Memmingen, der Autobahnpolizei Memmingen und der Grenzpolizei Lindau trafen den 45-Jährigen wenig später an.

Nach Angaben der Polizei hatte er alkoholisiert vor Bekannten geprahlt und ihnen dabei die Pistole gezeigt. Zu einer Bedrohung oder Gefährdung anderer Menschen sei es nicht gekommen.

Da der 45-Jährige den erforderlichen Waffenschein nicht besitzt, stellten die Beamten die Pistole sicher. Gegen ihn wird wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.