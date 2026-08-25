Kraftwerksmitarbeiter finden Leiche im Main

Schweinfurt (dpa/lby) - Mitarbeiter eines Wasserkraftwerks haben eine Leiche im Main in Schweinfurt gefunden. Bisher ist unklar, wer der Tote ist. Hinweise, dass der Mann gewaltsam starb, gibt es nach Polizeiangaben derzeit nicht.

Die Leiche war am vergangenen Mittwoch entdeckt worden und soll seit längerer Zeit im Wasser gewesen sein. Der Mann mittleren Alters, der zwischen 180 und 185 Zentimeter groß gewesen sein soll, wurde im Rechen der Anlage entdeckt. Die Polizei will nun klären, wer der Tote ist und wie er starb.

Nach Polizeiangaben hat der Unbekannte dunkelbraune, glatte Haare mit einer Länge von fünf Zentimetern und einen Vollbart mit einer Bartlänge von einem Zentimeter. Auffällig sei eine Tätowierung am Ring- und Mittelfinger der rechten Hand. Zudem habe der Mann eine v-förmige Narbe an der Innenseite des rechten Handgelenks mit einer Gesamtlänge von zehn Zentimetern sowie Quer- und Längsschnitte an beiden Beugeseiten der Arme.