Zwei Schwerverletzte bei Feuer an Stromverteiler

Zwiesel (dpa/lby) - Bei einem Betriebsunfall in Zwiesel im niederbayerischen Landkreis Regen sind mehrere Menschen verletzt worden. Zwei von ihnen erlitten nach Angaben der Polizei schwere Verbrennungen.

Vier Menschen hatten am Dienstagmorgen Arbeiten an einem Stromverteiler ausgeführt. Aus bislang ungeklärter Ursache sei dabei ein Feuer ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Ein 26-Jähriger und ein 42-Jähriger wurden mit schweren Verbrennungen jeweils per Rettungshubschrauber in Spezialkliniken gebracht. Ein 17-Jähriger und ein 59-Jähriger wurden nach bisherigen Erkenntnissen leicht verletzt.

Die Feuerwehr konnte den Brand den Angaben zufolge zügig löschen. Die Kriminalpolizei ermittelt gemeinsam mit der zuständigen Berufsgenossenschaft zum Unfallhergang.