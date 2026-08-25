Besucherzählanlage im Nationalpark gestohlen

Berchtesgaden (dpa/lby) - Unbekannte haben im Nationalpark Berchtesgaden eine Besucherzählanlage gestohlen. Das Gerät sei zwischen Ende März und Mitte Juni im unteren Bereich des Alpeltalsteigs am Hohen Göll entwendet worden, teilte die Polizei in Oberbayern mit.

Die Nationalparkverwaltung hatte die Anlage dort installiert, um Rückschlüsse auf die Besucherzahlen in dem Gebiet ziehen zu können. Nach Polizeiangaben hat das Gerät einen beträchtlichen Wert und sei letztlich aus öffentlichen Mitteln finanziert worden. Die Anlagen seien so verbaut, dass sie Besucher weder störten noch einschränkten. Genauere Angaben zu den Anlagen machte die Polizei zunächst nicht.

Es ist laut Polizei nicht der erste Vorfall dieser Art. In der Vergangenheit seien Besucherzählanlagen bereits mehrfach beschädigt oder mitgenommen worden. Dadurch sei insgesamt ein hoher Schaden entstanden.

Die Polizei bittet nun um Hinweise. Gesucht werden insbesondere Menschen, die bei einer Bergtour zum Hohen Göll etwas Auffälliges beobachtet haben oder Angaben zum Verbleib der Anlage machen können.