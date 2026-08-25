Gas- und Bremspedal verwechselt: 84-Jährige baut Unfall

Wunsiedel (dpa/lby) - Bei einem Unfall auf einem Supermarktparkplatz in Wunsiedel in Oberfranken sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Eine 84-Jährige habe nach ersten Erkenntnissen Gas- und Bremspedal verwechselt und daraufhin die Kontrolle über ihren Wagen verloren, teilte die Polizei mit.

Der Wagen durchbrach zunächst eine Hecke und fuhr durch den Garten einer angrenzenden Tierarztpraxis. Anschließend geriet das Auto über eine Gartenmauer hinweg auf einen tiefer gelegenen Parkplatz und prallte dort gegen ein geparktes Fahrzeug.

Die 84-Jährige und ihr 34-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte beide in ein Krankenhaus.