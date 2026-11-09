650 Jahre Ulmer Münster: Das ist zum Jubiläum schon geplant

Ulm (dpa) - Zum 650. Jubiläum des Ulmer Münsters im Jahr 2027 soll gefeiert werden. Einer der musikalischen Höhepunkte steht bereits fest: Die Wiener Symphoniker kommen am 4. Juli für ein Galakonzert ins Congress Centrum Ulm, wie die Veranstalter mitteilten.

Das Programm soll klassische Musik mit bekannten Rocktiteln verbinden. Neben Werken von Johann Strauss und Led Zeppelin ist auch eine eigens für das Jubiläum komponierte Hymne für Ulm geplant. Die Wiener Symphoniker wurden 1900 gegründet und gehören zu den traditionsreichen Orchestern.

Am 30. Juni 1377 wurde der Grundstein für das Ulmer Münster gelegt, mehr als 500 Jahre später, 1890, war der 161,53 Meter hohe Turm fertig. Damit galt das Ulmer Münster lange als höchstes Kirchengebäude der Welt. Im Oktober 2025 verlor es diesen Titel an die Sagrada Família in Barcelona. Der Münsterturm ist aber weiterhin der höchste Kirchturm Deutschlands.