München (dpa) - Der 1. FC Köln muss ohne seine aktive Fanszene im schweren Bundesliga-Auswärtsspiel in München antreten. Die organisierten Kölner Fußball-Fans seien am Freitagabend wegen der Auflagen zu Schwenkfahnen im Gästeblock beim Einlass in die Münchener Allianz-Arena wieder abgereist, wie der 1. FC Köln mitteilte.

«Die aktive Fanszene des FC hat sich vor Spielbeginn gegen einen Stadionbesuch entschieden und die Heimreise angetreten», teilte der 1. FC Köln mit. «Grund sind Auflagen zur Begrenzung von Fanutensilien (maximal fünf große Schwenkfahnen), bei denen trotz gemeinsamer Gespräche mit dem FC Bayern vor Ort aufgrund von behördlichen Vorgaben kein Spielraum bestand.»

Köln noch ohne Auswärtssieg

Vor dem Auswärtsspiel am Freitagabend hatte der 1. FC Köln in den Faninformationen mitgeteilt, dass nur fünf große Schwenkfahnen im Münchener Gästeblock erlaubt seien. Rund 400 Fans seien laut Vereinsmitteilung am Freitagabend aus München wieder abgereist.

Der 1. FC Köln wartet in dieser Bundesliga-Saison noch auf seinen ersten Auswärtssieg. In vier Auswärtspartien konnte die Mannschaft von Trainer René Wagner in dieser Bundesliga-Saison bisher erst einen Punkt sammeln.