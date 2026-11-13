76-Jähriger soll Rentner an Geldautomaten überfallen haben

Kempten (dpa/lby) - Nach einem versuchten Raubüberfall auf einen Rentner an einem Geldautomaten in Kempten hat die Polizei einen 76 Jahre alten Verdächtigen ermittelt. Gegen den Senior sei Anzeige bei der Staatsanwaltschaft erstattet worden, teilte die Kriminalpolizeiinspektion Kempten mit.

Den Angaben zufolge hatte der Senior im Oktober einen vierstelligen Geldbetrag an einem Automaten abgehoben. Unmittelbar nach der Entnahme der Scheine schlug ihm der Angreifer überraschend einen gläsernen Gegenstand gegen den Kopf, der dabei zerbrach. Das Opfer drehte sich jedoch um und schrie den mutmaßlichen Täter lautstark an.

Durch diese unerwartete verbale Gegenwehr ließ der Mann offensichtlich von ihm ab und verließ den Vorraum der Bank ohne Beute. Der überfallene Rentner erlitt bei der Attacke laut Polizei leichte Kopfverletzungen.