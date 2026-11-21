Nürnberg (dpa) - Von Pech und einer unverdienten Niederlage mochte beim 1. FC Nürnberg nach dem selbst verschuldeten Rückschlag im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga keiner reden. Zu sorglos war der Tabellenzweite beim 1:2 (1:0) gegen Eintracht Braunschweig aufgetreten und büßte so ganz wichtige Punkte ein. Außenverteidiger Eric Postner sprach selbstkritisch von «einem Weckruf», Torschütze Julian Justvan von «einem Wachmacher».

Der auffällige und offensiv sehr bemühte Justvan brachte das Team von Trainer Miroslav Klose nach einem energischen Sololauf mit einem platzierten Flachschuss in Führung (10. Minute).

Klose: Zu schlampig, zu unsauber

Doch die Gäste schlugen nach der Pause zurück. Ein Eigentor von Javier Fernandez, dem der Ball nach einem von Torwart Jan Reichert stark gehaltenen Schuss von Robin Heußer unglücklich an den Kopf prallte, sorgte in der 61. Minute für das 1:1. Yann Sturm drehte die Partie dann komplett, als er im Nachschuss Reichert überwinden konnte (83.). «Es war alles zu schlampig, zu unsauber. Heute haben wir einen auf den Deckel bekommen», meinte Klose.

Die Gastgeber schlugen sich mit zahlreichen Sorglosigkeiten wie beim Ballverlust von Verteidiger Stjopa Mkrtschjan vor dem 1:1 selbst. «Man braucht die Basics auf dem Platz, wenn man in der 2. Liga Spiele gewinnen will«, sagte Justvan. Nur schönen Fußball zu spielen, reiche nicht aus. Außerdem fehlte dem «Club» diesmal in der Offensive der notwendige Punch.

Böving verpasst das vorentscheidende 2:0

William Böving verpasste vor 37.237 Zuschauern im Max-Morlock-Stadion das vorentscheidende 2:0, als er frei an Ron-Thorben Hoffmann scheiterte (47.). «Da können wir das Tor machen. Die Chancen waren da», haderte Klose. Braunschweigs Torwart Hoffmann hielt mehrfach hervorragend, auch bei einem Distanzschuss von Justvan (65.).

«Wir haben zu wenig investiert», resümierte Klose. Die Braunschweiger zeigten spielerisch eine gute Leistung. Zweimal jubelten sie schon vor der Pause, aber die Tore von Jan Urbich (5.) und Kevin Ehlers (16.) wurden wegen Abseits nicht anerkannt.