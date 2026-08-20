76-Jähriger stürzt in Berchtesgadener Alpen in den Tod

Schönau am Königssee (dpa) - Ein 76-jähriger Wanderer ist in den Berchtesgadener Alpen rund 100 Höhenmeter in die Tiefe gefallen und ums Leben gekommen. Der Mann sei mit Begleitern unterwegs gewesen, als er in Schönau am Königssee am Rinnkendlsteig abstürzte, wie die Polizei mitteilte.

Die alarmierte Bergwacht konnte nur noch seinen Tod feststellen. Der 76-Jährige wurde per Hubschrauber geborgen, ebenso seine Begleiter, die anschließend von einem Kriseninterventionsdienst betreut wurden. Die Ermittlungen zur Absturzursache dauern an.

Der Rinnkendlsteig im Berchtesgadener Land führt vom Königssee zur Kührointalm entlang der Ostseite des Kleinen Watzmanns und bietet Tiefblicke auf den Königssee. Unter anderem wegen Steinschlaggefahr ist der anspruchsvolle Aufstieg laut der Internetseite Bergerlebnis Berchtesgaden nur für erfahrene, trittsichere Bergsteiger empfohlen.