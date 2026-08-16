77-Jährige stirbt nach Autounfall

Breitbrunn am Chiemsee (dpa/lby) - Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Rosenheim ist eine 77-jährige Autofahrerin ums Leben gekommen. Ein 45-jähriger Autofahrer und seine einjährige Tochter wurden dabei zudem am Samstag leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte die 77-Jährige eine Kreuzung überqueren und übersah das andere Auto, so dass es zum Zusammenstoß kam. Einsatzkräfte bargen die schwer verletzte Frau aus ihrem Wagen und leiteten noch an der Unfallstelle Reanimationsmaßnahmen ein. Anschließend flog ein Rettungshubschrauber die 77-Jährige in ein Klinikum, wo sie kurz darauf ihren Verletzungen erlag.