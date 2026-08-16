Pedelec-Fahrer stürzt betrunken und verletzt sich schwer

Wildsteig (dpa/lby) - Ein betrunkener Pedelec-Fahrer hat sich bei einem Sturz im oberbayrischen Wildsteig (Landkreis Weilheim-Schongau) lebensgefährliche Kopfverletzungen zugezogen. Wie die Polizei mitteilte, war der 38-Jährige am Abend vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung von der Straße abgekommen und in einem Weidezaun hängen geblieben.

Der Mann stürzte demnach ohne Helm auf die Fahrbahn und blieb zunächst bewusstlos liegen. Ein Zeuge fand ihn und setzte einen Notruf ab. Daraufhin flog ein Rettungshubschrauber den Schwerverletzten in eine Klinik. Dort konnte sein Zustand stabilisiert werden; akute Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht mehr. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt.