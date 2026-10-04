Polizei nimmt drei Männer nach Angriff vor Diskothek fest

Nürnberg (dpa/lby) - Wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts vor einer Nürnberger Diskothek ermittelt die Kriminalpolizei gegen drei junge Männer. Die Tatverdächtigen im Alter von 17 bis 19 Jahren sollen in der Nacht zum Samstag einen 36-Jährigen im Streit zu Boden geschlagen und ihm heftig gegen den Kopf getreten haben, wie die Polizei mitteilte.

Das Opfer verlor zeitweise das Bewusstsein und kam in ein Krankenhaus, schwebte laut Polizei aber nicht in Lebensgefahr. Alarmierte Einsatzkräfte nahmen das flüchtende Trio kurz nach der Tat auf dem Gelände eines Autohauses fest. Die Staatsanwaltschaft beantragte Haftbefehl wegen Verdacht des versuchten Totschlags; die Männer sollen einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Die Hintergründe des Streits sind noch unklar.