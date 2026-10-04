An der A3: Auto steht an Tankstelle komplett in Flammen

Weibersbrunn (dpa/lby) - An einer Tankstelle an der Autobahn A3 ist ein Auto in Brand geraten. Der lichterloh brennende Wagen stand laut Polizei direkt bei den Zapfsäulen an der Autobahnrastanlage Spessart-Süd.

Die Förderanlage, die den Kraftstoff zu den Zapfsäulen transportiert, sei in der Nacht rechtzeitig abgestellt worden. Dadurch sei es zu keinen Explosionen gekommen, erklärte ein Polizeisprecher. Verletzt wurde demnach niemand. Die Ermittler gehen von einem technischen Defekt aus.

Feuerwehrleute konnten den Wagen löschen. Unter anderem durch den Ruß sei das Tankstellengebäude beschädigt worden. Die Höhe des Schadens blieb zunächst unklar.