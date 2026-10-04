Auffahrunfall eskaliert: Mann attackiert drei Menschen

Greding (dpa/lby) - Nach einem Auffahrunfall an einem Rastplatz an der Autobahn 9 in Mittelfranken hat ein 34-Jähriger drei Menschen attackiert und auf der Flucht Autos auf einer Staatsstraße gestoppt.

Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am Freitag an der Rastanlage Greding-West auf den Wagen eines 74-Jährigen aufgefahren und schlug diesem sowie einem zu Hilfe kommenden Zeugen daraufhin ins Gesicht.

Auch ein dritter Mann wurde körperlich angegangen, obwohl er am Geschehen unbeteiligt gewesen sein soll. Alle drei wurden leicht verletzt, benötigten laut Polizei aber keine Ärzte.

Anschließend flüchtete der 34-Jährige demnach zu Fuß, hielt auf einer Staatsstraße fahrende Autos an und versuchte einzusteigen. Dabei verletzte er sich leicht. Beamte nahmen den Mann vorläufig fest und brachten ihn wegen Eigen- und Fremdgefährdung in eine entsprechende Fachklinik.