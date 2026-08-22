A8 nach Lasterunfall wieder frei

Irschenberg (dpa/lby) - Nach einer stundenlangen Sperrung aufgrund eines umgekippten Lastwagens ist die Autobahn 8 bei Irschenberg Richtung Salzburg wieder freigegeben. Die Aufräumarbeiten nach dem Unfall sind abgeschlossen, wie die Polizei mitteilte.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Fahrer des Lastwagens am Freitagabend an der Abfahrt Irschenberg (Landkreis Miesbach) die Kontrolle über sein Gespann verloren. Der Laster war mit der Mittelleitplanke kollidiert und auf die Seite gekippt. Der Sattelzug war mit Photovoltaikplatten beladen. Der Fahrer wurde nach Polizeiangaben leicht verletzt. Der Schaden wird auf rund 530.000 Euro geschätzt.